Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Rusya'ya karşı ambargo kararlarını arka arkaya duyuran Avrupa, karşı hamlede gelen doğal gaz kesintisi adımıyla zorlu bir kış dönemiyle yüz yüze kaldı. Rusya'nın kararı Avrupa Birliği'nde bölünmeye neden olurken, birçok ülkede kamusal ve bireysel düzeyde zorunlu tasarrruf tedbirlerine gidildi. Eline güçlü bir koz geçen Rusya bunu kullanmaktan çekinmiyor. Rus haber kanalı Russia Today (RT)'nin, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi.