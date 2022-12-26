26 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?
Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Rusya'ya karşı ambargo kararlarını arka arkaya duyuran Avrupa, karşı hamlede gelen doğal gaz kesintisi adımıyla zorlu bir kış dönemiyle yüz yüze kaldı. Rusya'nın kararı Avrupa Birliği'nde bölünmeye neden olurken, birçok ülkede kamusal ve bireysel düzeyde zorunlu tasarrruf tedbirlerine gidildi. Eline güçlü bir koz geçen Rusya bunu kullanmaktan çekinmiyor. Rus haber kanalı Russia Today (RT)'nin, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi.