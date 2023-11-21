Rusya ambargosuna Hindistan formülü

Avrupa, Rusya'ya enerji yaptırımlarının gölgesinde 3. kışa hazırlanırken, ambargoyu delen bazı Avrupa ülkeleri petrolü Hindistan üzerinden almaya başladı. Rus rublesinde de artış var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.