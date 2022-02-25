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Rusya adım adım Kiev’e ilerliyor! Yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı: Bu gece çok zor geçti! Sabaha kadar çatışma sesleri geldi

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:49
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci gününde A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, gece yaşananları anlattı. Sereda, "Odessa’da bu gece zor geçti. Bütün gece sirenler vardı.Ruslar Odessa’yı merkez Ukrayna’dan bütün yolları kesmeye çalıyor. Sabah askerlerden haber geldi. En çok askeri birlikleri vuruyorlar. Ticaret limanını vuruyorlar. Sürekli ateş ediyorlar. Sabaha kadar çatışma sesleri geldi ifadelerini kullandı.
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