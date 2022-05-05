05 Mayıs 2022, Perşembe
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Rusya 9 Mayıs'ta ne yapacak?
Rusya'dan Ukrayna’ya yapılan silah yardımlarıyla ilgili açıklama geldi. Azovstal'daki insani koridorlar da bugün işliyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova’da 9 Mayıs’ta kutlanacak olan Zafer Bayramı provaları yapılıyor. Ancak Rusya için önemli bir gün olan bu tarihle ilgili birçok iddia var. Peki, 9 Mayıs‘ya ne olacak, Putin ne açıklayacak? Ayrıntıları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ve Ukrayna'dan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.