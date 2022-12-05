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Rusya 60 dolardan petrol satacak mı? Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması moskova'da nasıl yankılandı?

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 13:34
Avrupa Birliği ve G-7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye girdi. Bugün itibariyle Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanacak. Rusya'dan ise, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satılmayacağı açıklaması geldi. Gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
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