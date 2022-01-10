10 Ocak 2022, Pazartesi
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Rust filmi cinayetinde telefon çıkmazı! Alec Baldwin kimle görüştü?
ABD’de Rust filminin setinde yaşanan cinayetin ardından dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in telefon görüşmesi yaptığına dair fotoğraflar basına sızmıştı. Müfettişler Baldwin'in "telefonunun kontrol edilmesini talep etmişti. Ancak Alec Baldwin telefonunu teslim etmedi.