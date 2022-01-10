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Rust filmi cinayetinde telefon çıkmazı! Alec Baldwin kimle görüştü?

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Giriş: 10.01.2022 12:44
ABD’de Rust filminin setinde yaşanan cinayetin ardından dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in telefon görüşmesi yaptığına dair fotoğraflar basına sızmıştı. Müfettişler Baldwin'in "telefonunun kontrol edilmesini talep etmişti. Ancak Alec Baldwin telefonunu teslim etmedi.
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