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Ruslar Trump için ne düşünüyor? A Haber Moskova sokaklarında

Ruslar Trump için ne düşünüyor? A Haber Moskova sokaklarında

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 15:59
Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları yeni Başkan Trump'la birlikte yeniden şekilleniyor. Peki Trump, üç yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilir mi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'nın başkenti Moskova'da sokağa çıktı. Ruslara Donald Trump hakkında ne düşündüklerini sordu.
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Ruslar Trump için ne düşünüyor? A Haber Moskova sokaklarında
Ruslar Trump için ne düşünüyor?
Ruslar Trump için ne düşünüyor?
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