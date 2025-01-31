31 Ocak 2025, Cuma
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Ruslar Trump için ne düşünüyor? A Haber Moskova sokaklarında
Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları yeni Başkan Trump'la birlikte yeniden şekilleniyor. Peki Trump, üç yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilir mi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'nın başkenti Moskova'da sokağa çıktı. Ruslara Donald Trump hakkında ne düşündüklerini sordu.