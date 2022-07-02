02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ruslar NATO’ya nasıl bakıyor? NATO’nun genişlemesi Rusları tedirgin ediyor mu?

Ruslar NATO’ya nasıl bakıyor? NATO’nun genişlemesi Rusları tedirgin ediyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 16:54
Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istediğini açıklamasının ardından gözler Rusya'ya çevrilmiş, 24 Şubat'ta da iki ülke arasında savaş patlak vermişti. Rusya, sürecin başından itibaren ittifakın genişlemesinin kendisi için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Peki Rus halkı, NATO'ya nasıl bakıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'da Ruslara NATO'ya nasıl baktıklarını sordu. İşte cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ruslar NATO’ya nasıl bakıyor?
Ruslar NATO’ya nasıl bakıyor?
Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı!
Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı!
FBI ’Kripto Kraliçe’nin peşinde!
FBI 'Kripto Kraliçe'nin peşinde!
Yol çöktü ortaya çıktı! 7 mahalleyi…
Yol çöktü ortaya çıktı! 7 mahalleyi…
5 yaşında ailesi tarafından öldürüldü
5 yaşında ailesi tarafından öldürüldü
Komşu’da peş peşe depremler
Komşu'da peş peşe depremler
Terör destekçileri yine sokağa çıktı!
Terör destekçileri yine sokağa çıktı!
İsrail polisinden yine katliam!
İsrail polisinden yine katliam!
2 ülkeden PKK açıklaması!
2 ülkeden PKK açıklaması!
Rusya Odessa’yı vurdu: 17 ölü
Rusya Odessa'yı vurdu: 17 ölü
3 kişinin cesedine ulaşıldı!
3 kişinin cesedine ulaşıldı!
Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu!
Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu!
Daha Fazla Video Göster