02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ruslar NATO’ya nasıl bakıyor? NATO’nun genişlemesi Rusları tedirgin ediyor mu?
Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istediğini açıklamasının ardından gözler Rusya'ya çevrilmiş, 24 Şubat'ta da iki ülke arasında savaş patlak vermişti. Rusya, sürecin başından itibaren ittifakın genişlemesinin kendisi için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Peki Rus halkı, NATO'ya nasıl bakıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'da Ruslara NATO'ya nasıl baktıklarını sordu. İşte cevaplar…