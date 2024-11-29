Rus ve rejim uçakları Halep’te Mare’yi vurdu! O anlar sadece A haber’de

Suriye Halep'te yer alan Mare Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. O anlar ise sadece A Haber'de yayınlandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel "Türk Üs bölgemizde herhangi bir problem yok. Fakat Mare'deki noktalar Rus uçakları tarafındna hedef aldıondı. 5 yaralı var, ve can kayıplarının olduğu bilgisi elimize ulaştı. 2 gündür sadece Mare kasabasına saldırı gerçekleşiyor. Son 4 yılda Mare'ye saldırı düzenlediğini hiç duymamıştım, ta ki düne kadar." dedi.