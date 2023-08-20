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Rus uzay aracı Ay'ın yüzeyine çarptı

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Giriş: 20.08.2023 13:56
Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, Ay'ın yüzeyine çarptı. Parçalanan uzay aracının bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.
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