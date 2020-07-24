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Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı

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Giriş: 24.07.2020 16:34
Güncelleme:24.07.2020 16:55
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması Rusya'da yankı uyandırdı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve yüz binlerce vatandaşın katılımıyla yeniden cami olarak resmen ibadete açılan Ayasofya Camisi, Rus haber kanalları canlı yayınladı. Moskova'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
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