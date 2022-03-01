01 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rus Ordusunun vurduğu Harkov Belediye binasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Şiddetli çatışmaların ve bombalı saldırıların devam ettiği Ukranya Harkov'da Rus ordusu Harkov Belediye Binasını füze ile vurdu. Binanın bir bölümü yıkıldı. Yıkılan kısımda kurtarma çalışmaları devam ederken en az 10 ölü ve 35 yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.