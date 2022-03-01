Rus Ordusunun vurduğu Harkov Belediye binasında kurtarma çalışmaları sürüyor

Şiddetli çatışmaların ve bombalı saldırıların devam ettiği Ukranya Harkov'da Rus ordusu Harkov Belediye Binasını füze ile vurdu. Binanın bir bölümü yıkıldı. Yıkılan kısımda kurtarma çalışmaları devam ederken en az 10 ölü ve 35 yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.