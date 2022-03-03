03 Mart 2022, Perşembe
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Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.