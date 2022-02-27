27 Şubat 2022, Pazar
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Rus Ordusunun Harkov'a girişi saniye saniye kamerada! Rus ordusu Harkov'a girdi mi? Ukraynalı Askerler Rus Ordusunu durdurdu mu?
Rus ordusu 4. günde Harkov'a girerken, Ukrayna Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler....