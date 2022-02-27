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Rus Ordusunun Harkov'a girişi saniye saniye kamerada! Rus ordusu Harkov'a girdi mi? Ukraynalı Askerler Rus Ordusunu durdurdu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 13:36
Rus ordusu 4. günde Harkov'a girerken, Ukrayna Rusya'ya ait zırhlı araçları vurdu. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler....
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