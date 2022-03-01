01 Mart 2022, Salı
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Rus Ordusuna karşı sivil direniş! Melitopol halkı askeri araç geçişine engel olmaya çalıştığı anlar kamerada
Ukranya'da Melitopol'da sivil direniş devam ediyor. Ukranya halkı Rus ordusunun askeri araç geçişini durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşlıldı.