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Rus Ordusuna karşı sivil direniş! Melitopol halkı askeri araç geçişine engel olmaya çalıştığı anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 16:06
Ukranya'da Melitopol'da sivil direniş devam ediyor. Ukranya halkı Rus ordusunun askeri araç geçişini durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşlıldı.
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