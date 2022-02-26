26 Şubat 2022, Cumartesi
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Rus ordusu Kiev'de bir binayı füze ile vurdu o anlar saniye saniye kamerada!
Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonda ikinci gün geride kaldı. Patlama ve çatışmaların sürdüğü Kiev’de bir bina Ruslar tarafından füze ile vuruldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.