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Rus ordusu Kiev'de bir binayı füze ile vurdu o anlar saniye saniye kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 11:07
Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonda ikinci gün geride kaldı. Patlama ve çatışmaların sürdüğü Kiev’de bir bina Ruslar tarafından füze ile vuruldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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