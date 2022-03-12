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Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı

İHA
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Giriş: 12.03.2022 11:41
Rus askerleri, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Yatskovka köyünü vurdu. Saldırının yol açtığı yıkım görüntülendi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 17. güne girildi. Rus ordusu bu kez Harkov’a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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