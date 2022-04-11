11 Nisan 2022, Pazartesi
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Rus ordusu Harkov’a mı ilerliyor? Donbas savaşı nasıl olacak?
Rusya ve Ukrayna güçlerini doğu cephesinde tahkim ediyor. Donbas'ta neler olacak? Çatışmaların merkezi mi olacak? Putin, savaşı yöneten generali neden değiştirdi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.