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Rus oligarklara Batı'da yer yok! Değeri 140 milyon euro! El koydular

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2022 15:40
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğu açıklandı.
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