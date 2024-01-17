Rus lider Putin müzakere görüşmeleri hakkında konuştu: İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmıştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın ilk aylarında Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu, "İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Türkiye bizi barıştırmıştı." dedi. Ukrayna'yı suçladı. Diğer yandan Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili de yeni bir adım geldi. Tüm bu gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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