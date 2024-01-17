17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus lider Putin müzakere görüşmeleri hakkında konuştu: İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmıştık

Rus lider Putin müzakere görüşmeleri hakkında konuştu: İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmıştık

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 15:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın ilk aylarında Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu, "İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Türkiye bizi barıştırmıştı." dedi. Ukrayna'yı suçladı.  Diğer yandan Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili de yeni bir adım geldi. Tüm bu gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da Ukrayna ile anlaşmıştık
"İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmıştık"
Halktan tepki hükümetten destek!
Halktan tepki hükümetten destek!
Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı!
Husilerden’den Kızıldeniz’de yeni saldırı!
İran, Pakistan’da DAEŞ’ı vurdu!
İran, Pakistan’da DAEŞ’ı vurdu!
İzlanda’da bir volkan patlaması daha!
İzlanda’da bir volkan patlaması daha!
Yunan bakandan itiraf: Türkiye’den geri kaldık
Yunan bakandan itiraf: Türkiye’den geri kaldık
Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi!
Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi!
Rusya’nın gizli saldırı planı sızdı!
Rusya'nın gizli saldırı planı sızdı!
A Haber El Fara kampını görüntüledi
A Haber El Fara kampını görüntüledi
İran’dan Erbil’e füzeli saldırı
İran'dan Erbil'e füzeli saldırı
Iraklı gazeteci A Haber’de! Irak Basını: 5 ABD askeri öldü
Iraklı gazeteci A Haber’de! Irak Basını: 5 ABD askeri öldü
İran, ABD konsolosluğunu vurdu!
İran, ABD konsolosluğunu vurdu!
Daha Fazla Video Göster