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Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

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Giriş: 19.03.2022 17:15
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi. Rus basınında ise Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.
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