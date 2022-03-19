19 Mart 2022, Cumartesi
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Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi. Rus basınında ise Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.