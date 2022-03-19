19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus güçleri Lviv kentine de saldırı düzenlemeye başladı

Rus güçleri Lviv kentine de saldırı düzenlemeye başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 14:46
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekatta 24. gün yaşanırken Rusya ordusu bu kez ülkenin batısında yer alan ve güvenli nokta olarak görülen Lviv’i hedef aldı. Kent merkezinde toplananlar savaşı protesto ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hedef bu kez Lviv!
Hedef bu kez Lviv!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Odessa’da hava savunma sistemleri devreye girdi
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Harkov’da enkazdan mucize kurtuluş!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Zelenskiy’den diyalog çağrısı!
Bebekler boş arabalarla anıldı
Bebekler boş arabalarla anıldı
Rusya boya deposunu vurdu
Rusya boya deposunu vurdu
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber’de
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A Haber'de
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Paralı asker iddiasına gözdağı!
Terminatör Putin’e seslendi!
Terminatör Putin'e seslendi!
Kiev’de bina vuruldu
Kiev'de bina vuruldu
Uçak bakım merkezi vuruldu
Uçak bakım merkezi vuruldu
Daha Fazla Video Göster