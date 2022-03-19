Rus güçleri Lviv kentine de saldırı düzenlemeye başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekatta 24. gün yaşanırken Rusya ordusu bu kez ülkenin batısında yer alan ve güvenli nokta olarak görülen Lviv’i hedef aldı. Kent merkezinde toplananlar savaşı protesto ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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