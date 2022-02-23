Rus birliklerinin uydudan görüntülendi!

Belarus’un Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydu görüntülerini Amerikan merkezli özel bir şirket yayınladı. Görüntülerde en az 100 askeri araç ve onlarca çadır göze çarpıyor. Aynı zamanda bölgedeki askeri sevkiyat öncesi ve sonrasındaki değişim de görülüyor. Uydu görüntülerinde Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye sahra hastanesi inşa ettiği fotoğraflar da var.