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Rus bilim insanlarından 10 bin yıllık keşif

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Giriş: 29.07.2020 19:01
Güncelleme:29.07.2020 19:01
Rusya'da bilim dünyasında geniş yankı uyandıran bir keşfe imza atıldı. Kuzey Sibirya bölgesinde on bin yıllık mamut kemikleri bulundu.

Rusya'da bilim insanları eski çağlara ait önemli bir keşfe imza attı.

Ülkenin Kuzey Sibirya bölgesinde çamura saplanmış şekilde devasa mamut kemikleri bulundu.

Tüylü mamut cinsine ait olduğu düşünülen, bir kafatası, ön ayak kemiği ve kaburga kemiği bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bilim insanları kemiklerin yaklaşık 10 bin yaşında olduğunu ifade etti.

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle buzullar içinde saklı olan birçok kemiğin ortaya çıktığına da dikkat çekildi.

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