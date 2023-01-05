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Rus basınında Başkan Erdoğan övgüsü: 2022’den en başarılı siyasetçi

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 16:37
Rus Kommersant gazetesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2022 yılının en başarılı siyasetçisi seçti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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