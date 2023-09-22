Rus Barış Gücü, Karabağ’da ele geçirilen mühimmatların görüntülerini yayınladı

Rus Barış Gücü, Azerbaycan’ın ele geçirdiği Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.

Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında "Tor-M2KM" füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, "OSA" füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.