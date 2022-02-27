27 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rus Askerler Harkov'da teslim olmaya başladı! Rus Askerlerinin silah bırakıp teslim olduğu anlar kamerada!
Harkov Valisi, sabah saatlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede tam kontrol sağlandığını açıkladı. Rus ordusundan temizlenen Harkov'da Ukraynalı askerler gövde gösterisinde bulundu. Öte yandan Ukraynalı kaynaklar Harkov'da teslim olan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı.