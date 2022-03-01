01 Mart 2022, Salı
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Rus Askeri Herson'da sivilleri tutukladı
Ukrayna’nın Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Rusya'nın saldırdığı Herson’da kontrolün Ukrayna’da olduğunu açıkladı. Öte yandan Rus Askerlerinin sivilleri tutukladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.