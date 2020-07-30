Rumların Türklere yönelik kara propagandasını İngiliz basını deşifre etti

İngiliz The Times Gazetesi, Rumların Türkiye'ye yönelik yürüttüğü kara propagandayı ifşa etti. Gazetenin haberinde Rumların, eşi öldürülen Türk kadını, eşini kaybetmiş Rum anne gibi kullandığı ortaya çıkartıldı.

Rumlar, eşi öldürülen Türk kadınını eşini kaybeden Rum anne diye verdi.

Rumların kara propagandasını İngiliz The Times Gazetesi ifşa etti.

1964 yılında Rumların saldırısı sonucu kocası öldürülen Nevcihan Oluşum'un ağıt yaktığı bu kare, Ancak ABD vatandaşı Kıbrıslı Rum manken Sophia Hadjipanteli, fotoğrafla ilgili algı operasyonu yapmaya çalıştı ve yanıltıcı bilgilerle Instagram hesabından paylaştı.

Rum manken Sophia, Nevcihan Oluşum'un fotoğrafını, 1974 yılındaki Barış Harekatı'nda eşini kaybeden bir Rum anne olarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Sophia'nın yalanını ise İngiliz The Times gazetesi ortaya çıkardı.

İngiliz gazete, fotoğrafın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ait olmadığını, Rumların Türklere yönelik saldırılarının arttığı 1964 yılına ait olduğunu ortaya çıkardı.