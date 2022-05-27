Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

Rum televizyonunda EOKA'nın hayatta olan iki tetikçisinin yaptığı katliam itirafı kan dondurdu. Şuan hayatta olan Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis canlı yayında Kıbrıs'ta 68 Türk'ü önce kurşunlayarak daha sonra da şişleyerek aktlettiklerini soğuk kanlılıkla anlattılar. Neoptolemos Leftis kendilerine "her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" için talimat geldiğini belirtti.