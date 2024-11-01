Rum liderin ABD ziyareti! Rum kesiminden ABD'nin üs kurmasına yeşil ışık

Kıbrıs meselesinde tarafsızlığı bırakan ABD, Rum tarafına önce silah ambargosunu kaldırdı. Sonra stratejik ortak oldu. Sırada ise adada ABD'ye verilecek askeri üs var. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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