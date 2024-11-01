01 Kasım 2024, Cuma
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Rum liderin ABD ziyareti! Rum kesiminden ABD'nin üs kurmasına yeşil ışık

Rum liderin ABD ziyareti! Rum kesiminden ABD'nin üs kurmasına yeşil ışık

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:08
Kıbrıs meselesinde tarafsızlığı bırakan ABD, Rum tarafına önce silah ambargosunu kaldırdı. Sonra stratejik ortak oldu. Sırada ise adada ABD'ye verilecek askeri üs var. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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