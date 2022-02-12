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Rum kesiminden yeni provokasyon! Papazlara ağır silahlarla askeri eğitim

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Giriş: 12.02.2022 10:28
Güncelleme:12.02.2022 10:29
Rumlar papazları savaşa hazırlıyor. Papazlara ağır silahlarla askeri eğitim verildi. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar kiliseden ödül de aldı. Görüntüler, Rumların Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.
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