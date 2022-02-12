12 Şubat 2022, Cumartesi
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Rum kesiminden yeni provokasyon! Papazlara ağır silahlarla askeri eğitim
Rumlar papazları savaşa hazırlıyor. Papazlara ağır silahlarla askeri eğitim verildi. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar kiliseden ödül de aldı. Görüntüler, Rumların Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.