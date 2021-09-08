Rum Eğitim Bakanlığından skandal talimat! Kitabın Atatürk sayfasını yırtın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyük bir skandala imza attı. Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderdiği genelgede "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfasını yırtmalarını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.