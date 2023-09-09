09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rugby Dünya Kupası açılışında Macron'a soğuk duş! İzleyicilerden ıslıklı protesto

Rugby Dünya Kupası açılışında Macron'a soğuk duş! İzleyicilerden ıslıklı protesto

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2023 10:54
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında yuhalandı. Yoğun şekilde ıslıkla protesto edilen Macron'un konuşması zor duyuldu.
Macron’a soğuk duş! İzleyicilerden protesto
Macron'a soğuk duş! İzleyicilerden protesto
Ukrayna’ya şok! Aylar sonra Starlink itirafı!
Ukrayna'ya şok! Aylar sonra "Starlink" itirafı!
Fas’ta panik anları kamerada
Fas'ta panik anları kamerada
Fas’taki depreme yayın sırasında yakalandı
Fas'taki depreme yayın sırasında yakalandı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem!
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem!
140 yılın en şiddetli yağışı!
140 yılın en şiddetli yağışı!
Yunanistan felaketi yaşıyor
Yunanistan felaketi yaşıyor
Eski İngiliz Bakan Straw’dan Rum itirafı!
Eski İngiliz Bakan Straw'dan Rum itirafı!
Rusya’da bir isyan daha!
Rusya'da bir isyan daha!
Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir?
Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir?
Kuzey Kore’den gövde gösterisi!
Kuzey Kore’den gövde gösterisi!
UFO’lar en çok nerelerde görüldü?
UFO’lar en çok nerelerde görüldü?
Daha Fazla Video Göster