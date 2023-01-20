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Rüfüje çarpan araç alev aldı! Sürücü yanan araçtan son anda kurtarıldı

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Giriş: 20.01.2023 13:24
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde seyir halindeki bir araç refüje çarptı. Alevlere teslim olan araçtaki sürücünün imdadına ise diğer sürücüler yetişti.
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