Rüfüje çarpan araç alev aldı! Sürücü yanan araçtan son anda kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde seyir halindeki bir araç refüje çarptı. Alevlere teslim olan araçtaki sürücünün imdadına ise diğer sürücüler yetişti.

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