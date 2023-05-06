Roma’da “Karadeniz Tahıl Koridoru” paneli! Türkiye’ye övgüler yağdı

Türkiye ve Ukrayna Vatikan Büyükelçilikleri tarafından, tahıl koridoruna ilişkin bir panel düzenlendi. İtalya'da düzenlenen panelde önemli isimlerden de ardı ardına açıklamalar geldi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdı.

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