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Rishi Sunak istifa mı edecek? Siyasi kaostan çıkamayan İngiltere'de hükümet krizi sona ermiyor

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 16:29
İngiltere'de hükümet krizi sona ermiyor. Yeni Başbakan Rishi Sunak hükümeti de istifa mı edecek? A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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