Rishi Sunak istifa mı edecek? Siyasi kaostan çıkamayan İngiltere'de hükümet krizi sona ermiyor

İngiltere'de hükümet krizi sona ermiyor. Yeni Başbakan Rishi Sunak hükümeti de istifa mı edecek? A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.

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