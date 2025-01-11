Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

Avustralya’da bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı. Victoria eyalet polisi, 25 Aralık 2024'te yerel saatle 02.40 sıralarında meydana gelen olayın görüntüsünü yayınlayarak görgü tanıklarından saldırganların kimliklerin tespit edilmesi için ifade vermelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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