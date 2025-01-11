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Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 08:31
Avustralya’da bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı. Victoria eyalet polisi, 25 Aralık 2024'te yerel saatle 02.40 sıralarında meydana gelen olayın görüntüsünü yayınlayarak görgü tanıklarından saldırganların kimliklerin tespit edilmesi için ifade vermelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
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