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Rekor enflasyon İngiltere'yi nasıl etkiledi?

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Giriş: 12.02.2022 12:23
Enflasyon tüm Avrupa’da etkisini günden güne artırıyor. İngilizler de marketlerde daha önce alışık olmadıkları kadar yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven özel haberinde aktardı.
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