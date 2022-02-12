12 Şubat 2022, Cumartesi
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Rekor enflasyon İngiltere'yi nasıl etkiledi?
Enflasyon tüm Avrupa’da etkisini günden güne artırıyor. İngilizler de marketlerde daha önce alışık olmadıkları kadar yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven özel haberinde aktardı.