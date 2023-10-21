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Refah sınır kapısı 15 gün sonra açıldı! BM'ye ait araçlar ve TIR'lar bölgede...

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Giriş: 21.10.2023 10:37
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak bölgedeki sivilleri katlederek adeta bir soykırım işlerken bölgedeki savaşta 14.güne gelindi. Bugüne kadar İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldü. Geçtiğimiz günlerde siyonistler, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 kişiyi öldürürken şimdi de Kudüs Hastanesi'nin tahliyesini istedi. Fİlistin Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Diğer yandan Refah Sınır Kapısı açılırken BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye girdi. İşte o anlar...
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