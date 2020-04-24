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Ramazan Kadirov'dan Rusya'yı kızdıran karar | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel yöneticilere salgınla mücadelede geniş yetkiler verdi. Ancak Çeçenistan yönetiminin devreye soktuğu sıkı uygulamalar Moskova’nın tepkisini de beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler Rusya ile Çeçenistan arasında soruna neden oldu. Çeçenistan yönetimin Başkanı Ramazan Kadirov, ülkeyi Rusya'dan izole ettiğini ilan etti.
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