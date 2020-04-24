24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ramazan Kadirov'dan Rusya'yı kızdıran karar | Video

Ramazan Kadirov'dan Rusya'yı kızdıran karar | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel yöneticilere salgınla mücadelede geniş yetkiler verdi. Ancak Çeçenistan yönetiminin devreye soktuğu sıkı uygulamalar Moskova’nın tepkisini de beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler Rusya ile Çeçenistan arasında soruna neden oldu. Çeçenistan yönetimin Başkanı Ramazan Kadirov, ülkeyi Rusya'dan izole ettiğini ilan etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çeçenistan'dan Rusya'yı kızdıran karar
Çeçenistan'dan Rusya'yı kızdıran karar
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada
Doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
Doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
Anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Tepki çeken görüntüler! Soruşturma başlatıldı
Tepki çeken görüntüler! Soruşturma başlatıldı
Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı
Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı
İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi
İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Daha Fazla Video Göster