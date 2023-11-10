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Ramallah'ta şu an neler oluyor?

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Giriş: 10.11.2023 16:29
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinliler düzenlenen baskınlarda hayatını kaybediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar aktardı.
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