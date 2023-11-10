Ramallah’ta şu an neler oluyor?

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinliler düzenlenen baskınlarda hayatını kaybediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar aktardı.