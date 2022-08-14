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Rabia Katliamı'nın 9. yılı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 16:37
Mısır, 14 Ağustos 2013 günü kanlı bir katliama tanıklık etti. Demokrasiye sahip çıkan mısırlılar genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden keskin nişancıların hedefi oldu. Rabia meydanında Mısır'ın gençleri şehit düştü. İşte o karanlık gün ve sonrasında yaşananlar.
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