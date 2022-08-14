Rabia Katliamı’nın 9. yılı

Mısır, 14 Ağustos 2013 günü kanlı bir katliama tanıklık etti. Demokrasiye sahip çıkan mısırlılar genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden keskin nişancıların hedefi oldu. Rabia meydanında Mısır'ın gençleri şehit düştü. İşte o karanlık gün ve sonrasında yaşananlar.