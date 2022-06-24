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Putin’in sağ kolu evinde başından vuruldu! İntihar mı, suikast mı?

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Giriş: 24.06.2022 08:45
Savaşın başladığı tarihten bu yana 7 oligarkın gizemli şekilde hayatını kaybettiği Rusya'da, Putin'e yakınlığıyla bilinen bir isim daha ölümden döndü. Rus nükleer kodlarının yer aldığı çantayı taşımasıyla bilinen Rus albay Vadim evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan emekli albayın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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