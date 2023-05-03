03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Putin'e İHA'lı saldırı girişimi!

Putin'e İHA'lı saldırı girişimi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2023 15:19
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlenen saldırı iddiası hakkında flaş bir açıklama geldi. Kremlin son dakika olarak duyurduğu açıklamasında "İHA'lı saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığını düşünüyoruz. Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında saldırıyı değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs’ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs’ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kremlin’e saldırının perde arkası! Nükleer tuzak
Kremlin'e saldırının perde arkası! Nükleer tuzak
Putin’e İHA’lı saldırı girişimi!
Putin'e İHA'lı saldırı girişimi!
Okulda silahlı saldırı! Ortalık kan gölü
Okulda silahlı saldırı! Ortalık kan gölü
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
Oy vermeye giden Türklere alçak saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı
Fransa sokakları yeniden karıştı!
Fransa sokakları yeniden karıştı!
Fransa’da Türk seçmene saldırı
Fransa'da Türk seçmene saldırı
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
13 yaşında kahraman oldu
13 yaşında kahraman oldu
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Daha Fazla Video Göster