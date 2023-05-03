03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Putin'e İHA'lı saldırı girişimi!
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlenen saldırı iddiası hakkında flaş bir açıklama geldi. Kremlin son dakika olarak duyurduğu açıklamasında "İHA'lı saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığını düşünüyoruz. Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında saldırıyı değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs’ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs’ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum” dedi.