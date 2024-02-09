Putin'den tarihi röportaj! Ukrayna savaşından bu yana ilk kez batılı bir gazeteciye konuştu

Rus lider Putin Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Batılı bir gazeteciye ilk kez röportaj verdi. Röportaj Rusya'da nasıl yankılandı? Moskova'dan detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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