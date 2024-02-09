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Putin'den tarihi röportaj! Ukrayna savaşından bu yana ilk kez batılı bir gazeteciye konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:56
Rus lider Putin Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Batılı bir gazeteciye ilk kez röportaj verdi. Röportaj Rusya'da nasıl yankılandı? Moskova'dan detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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