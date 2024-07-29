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Putin'den

Putin'den "Soğuk Savaş" mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 10:37
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'yı adeta tehdit etti. Putin, Amerika, Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirirse, Batı'yı vurma mesafesinde benzer füzeler konuşlandırırız dedi.
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Putin’den Soğuk Savaş mesajı
Putin'den "Soğuk Savaş" mesajı
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