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Putin’den nükleer silah mesajı! Putin: Sarmat füzesi bu yıl hazır

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Giriş: 22.12.2022 09:28
Rusya lideri Putin Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Son teknoloji kıtalarararası balistik füze olan Sarmat'ın bu yıl kullanılmaya başlanacağını söyledi. Nükleer güçlerin savaşa hazırlığını arttıracaklarını belirtti. Savunma Bakanı Şoygu da savaşın 2023'te de süreceğini vurguladı.
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