22 Aralık 2022, Perşembe
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Putin’den nükleer silah mesajı! Putin: Sarmat füzesi bu yıl hazır
Rusya lideri Putin Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Son teknoloji kıtalarararası balistik füze olan Sarmat'ın bu yıl kullanılmaya başlanacağını söyledi. Nükleer güçlerin savaşa hazırlığını arttıracaklarını belirtti. Savunma Bakanı Şoygu da savaşın 2023'te de süreceğini vurguladı.