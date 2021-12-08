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Putin'den NATO’ya tehdit! "Silah sevkiyatları başlatırız..."

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2021 18:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını açıkladı. NATO'yu sert sözlerle uyarıp açık açık tehdit eden Putin, " Bölgeye silah sevkiyatları başlatırız" dedi.
Putin’den NATO’ya! Silah sevkiyatları başlatırız...
Putin'den NATO’ya! "Silah sevkiyatları başlatırız..."
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