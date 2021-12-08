08 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin'den NATO’ya tehdit! "Silah sevkiyatları başlatırız..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını açıkladı. NATO'yu sert sözlerle uyarıp açık açık tehdit eden Putin, " Bölgeye silah sevkiyatları başlatırız" dedi.