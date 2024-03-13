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Putin'den NATO'ya gözdağı! Finlandiya'ya Rus yığınağı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 08:53
Dünya gündemine yıldırım gibi düşen açıklamalar Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin NATO'dan Ukrayna savaşına birçok konuda kritik mesajlar verdi. Neler söyledi? Kimlere gözdağı verdi? Cevapları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.
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